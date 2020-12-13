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В Роспотребнадзоре перечислили последствия перенесенного коронавируса

Ведомости

Пациенты, перенесшие коронавирус, могут испытывать слабость, быструю утомляемость, а также некоторые когнитивные нарушения, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «РИА Новости».

«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — сообщила она.

Эксперт обратила внимание на то, что ряд пациентов после перенесенного коронавируса страдают от кашля, жжения в груди, боли в голове и мышцах, тахикардии. Поэтому переболевшим COVID-19 необходим реабилитационный период для восстановления организма, заключила Пшеничная.

Ранее генеральный секретарь Федерации врачей общей практики Италии Сильвестро Скотти рассказал, что около трети переболевших COVID-19 испытывают различные последствия после выздоровления. Пациентам, перенесшим заболевание в тяжелой форме, необходима амбулаторная реабилитация, направленная на восстановление респираторных функций.

У пациентов, которые перенесли коронавирус в более легкой форме, также встречаются последствия COVID-19, в том числе слабость и психологические проблемы. По словам эксперта, постепенно врачи узнают о влиянии коронавируса не только на легкие, но и на мозг, печень, почки и сердце. В будущем у пациентов могут возникнуть осложнения, связанные с этими органами. Скотти отметил, что 15% переболевших нуждаются в длительном наблюдении за испытываемыми синдромами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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