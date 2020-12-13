В Роспотребнадзоре перечислили последствия перенесенного коронавируса
Пациенты, перенесшие коронавирус, могут испытывать слабость, быструю утомляемость, а также некоторые когнитивные нарушения, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «РИА Новости».
«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — сообщила она.
Эксперт обратила внимание на то, что ряд пациентов после перенесенного коронавируса страдают от кашля, жжения в груди, боли в голове и мышцах, тахикардии. Поэтому переболевшим COVID-19 необходим реабилитационный период для восстановления организма, заключила Пшеничная.
Ранее генеральный секретарь Федерации врачей общей практики Италии Сильвестро Скотти рассказал, что около трети переболевших COVID-19 испытывают различные последствия после выздоровления. Пациентам, перенесшим заболевание в тяжелой форме, необходима амбулаторная реабилитация, направленная на восстановление респираторных функций.
У пациентов, которые перенесли коронавирус в более легкой форме, также встречаются последствия COVID-19, в том числе слабость и психологические проблемы. По словам эксперта, постепенно врачи узнают о влиянии коронавируса не только на легкие, но и на мозг, печень, почки и сердце. В будущем у пациентов могут возникнуть осложнения, связанные с этими органами. Скотти отметил, что 15% переболевших нуждаются в длительном наблюдении за испытываемыми синдромами.