В Роспотребнадзоре перечислили последствия перенесенного коронавируса

У пациентов, которые перенесли коронавирус в более легкой форме, также встречаются последствия COVID-19, в том числе слабость и психологические проблемы. По словам эксперта, постепенно врачи узнают о влиянии коронавируса не только на легкие, но и на мозг, печень, почки и сердце. В будущем у пациентов могут возникнуть осложнения, связанные с этими органами. Скотти отметил, что 15% переболевших нуждаются в длительном наблюдении за испытываемыми синдромами.