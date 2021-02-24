Путин рассказал о попытках подорвать российские ценности извне
Россия сталкивается с политикой сдерживания в отношении себя, которая заключается в попытках сорвать развитие страны и подорвать ее ценности, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ России.
«Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать нашей развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Цель таких действий, как сказал президент, «ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль», а в качестве примера он привел ситуацию «в некоторых странах на постсоветском пространстве».
«Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут даже абсурдные, я бы сказал разного рода анекдотичные теории заговора», — добавил глава государства. По его словам, Россия готова к открытому диалогу и поиску компромиссов на основе взаимного доверия и уважения. Но главное, как подчеркнул глава государства — суверенитет страны, ее национальные интересы, безопасность граждан и их право на определение своего будущего.