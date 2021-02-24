Путин рассказал о попытках подорвать российские ценности извне

«Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут даже абсурдные, я бы сказал разного рода анекдотичные теории заговора», — добавил глава государства. По его словам, Россия готова к открытому диалогу и поиску компромиссов на основе взаимного доверия и уважения. Но главное, как подчеркнул глава государства — суверенитет страны, ее национальные интересы, безопасность граждан и их право на определение своего будущего.