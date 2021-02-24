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Путин рассказал о попытках подорвать российские ценности извне

Ведомости

Россия сталкивается с политикой сдерживания в отношении себя, которая заключается в попытках сорвать развитие страны и подорвать ее ценности, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ России.

«Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать нашей развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Цель таких действий, как сказал президент, «ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль», а в качестве примера он привел ситуацию «в некоторых странах на постсоветском пространстве».

«Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут даже абсурдные, я бы сказал разного рода анекдотичные теории заговора», — добавил глава государства. По его словам, Россия готова к открытому диалогу и поиску компромиссов на основе взаимного доверия и уважения. Но главное, как подчеркнул глава государства — суверенитет страны, ее национальные интересы, безопасность граждан и их право на определение своего будущего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных