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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в СНГ

Ведомости

Ситуация с коронавирусом на территории стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) стабилизировалась, число новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей снижается, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам заседания координационного совета по проблемам санитарной охраны стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

«В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19, чему способствует поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции», — рассказали в ведомстве.

Участники заседания также подчеркнули необходимость использования современных инструментов осуществления санитарно-карантинного контроля в связи с открытием границ между странами. По их словам, приезжим нужно, например, при помощи мобильных приложений передавать результаты тестов на коронавирус. 

Показатели суточного прироста зараженных коронавирусом с начала 2021 г. снижаются и в России. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 11 749 граждан, что является минимумом с 8 октября прошлого года. В целом за время пандемии коронавирус нашли у 4 200 902 россиян. Из них скончались 84 430 человек.  

Снижение темпов суточного прироста заболеваемости наблюдается на фоне кампании по вакцинации населения, стартовавшей в России 18 января. Прививку делают препаратом «Спутник V», эффективность которого на уровне 91,6% подтвердил научный журнал The Lancet. На данный момент вакцина зарегистрирована еще в 35 странах, среди которых и те, что входят в СНГ — Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных