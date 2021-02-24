Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в СНГ
Ситуация с коронавирусом на территории стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) стабилизировалась, число новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей снижается, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам заседания координационного совета по проблемам санитарной охраны стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.
«В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19, чему способствует поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции», — рассказали в ведомстве.
Участники заседания также подчеркнули необходимость использования современных инструментов осуществления санитарно-карантинного контроля в связи с открытием границ между странами. По их словам, приезжим нужно, например, при помощи мобильных приложений передавать результаты тестов на коронавирус.
Показатели суточного прироста зараженных коронавирусом с начала 2021 г. снижаются и в России. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 11 749 граждан, что является минимумом с 8 октября прошлого года. В целом за время пандемии коронавирус нашли у 4 200 902 россиян. Из них скончались 84 430 человек.
Снижение темпов суточного прироста заболеваемости наблюдается на фоне кампании по вакцинации населения, стартовавшей в России 18 января. Прививку делают препаратом «Спутник V», эффективность которого на уровне 91,6% подтвердил научный журнал The Lancet. На данный момент вакцина зарегистрирована еще в 35 странах, среди которых и те, что входят в СНГ — Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и другие.