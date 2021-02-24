Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в СНГ

Показатели суточного прироста зараженных коронавирусом с начала 2021 г. снижаются и в России. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 11 749 граждан, что является минимумом с 8 октября прошлого года. В целом за время пандемии коронавирус нашли у 4 200 902 россиян. Из них скончались 84 430 человек.