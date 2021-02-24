Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»,
Агентство по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) Гондураса зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Гондурас стал 36-й страной, где одобрено применение вакцины «Спутник V»», — сообщили в РФПИ. Ранее сегодня российскую вакцину зарегистрировал для экстренного применения регулятор Египта.
Сейчас «Спутник V» зарегистрирован также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии и Гайане.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.