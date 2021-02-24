Египет зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Управление Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority) зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — пояснили в РФПИ. Там отметили, что Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, (население более 100 миллионов человек), стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины «Спутник V».
Днем ранее «Спутник V» была зарегистрирована в Киргизии и Гайане. Препарат также зарегистрирован в Венгрии, Мексике, Аргентине, Белоруссии, Черногории, Армении и других странах.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.