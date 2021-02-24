Египет зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

«Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — пояснили в РФПИ. Там отметили, что Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, (население более 100 миллионов человек), стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины «Спутник V».