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Египет зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Ведомости

Управление Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority) зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — пояснили в РФПИ. Там отметили, что Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, (население более 100 миллионов человек), стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины «Спутник V». 

Днем ранее «Спутник V» была зарегистрирована в Киргизии и Гайане. Препарат также зарегистрирован в Венгрии, Мексике, Аргентине, Белоруссии, Черногории, Армении и других странах.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

Ранее по теме: «Спутник V» зарегистрировали в Киргизии и Гайане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных