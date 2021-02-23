«Спутник V» зарегистрировали в Киргизии и Гайане
Разработанная в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в Киргизии и Гайане, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Киргизия стала четвертым государством в Центральной Азии, зарегистрировавшим препарат. Гайана стала 33-м по счету государством, одобрившим применение вакцины. Препарат также зарегистрирован в Венгрии, Мексике, Аргентине, Белоруссии, Черногории, Армении и др.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. AstraZeneca заявляет, что эффективность вакцины от коронавируса, разработанной ею совместно с учеными Оксфордского университета, составила в среднем 70%.