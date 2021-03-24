Арестованный по делу губернатора Белозерцева бизнесмен попросил обратиться к Путину
Основатель фармацевтического холдинга «Биотэк» Борис Шпигель, арестованный до 20 мая в рамках дела о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, попросил членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обратиться к президенту России Владимиру Путину, сообщил член столичной ОНК Александр Хуруджи.
«Первое, что он нам сказал: «Обратитесь к президенту от лица ОНК». Дальше Шпигель не смог продолжить, потому что нас прервали сотрудники ИВС, остается только предположить, что данная просьба связана с его тяжелым состоянием здоровья», — сказал Хуруджи «РИА Новостям».
При этом представитель ОНК пояснил, что Шпигелю будет очень тяжело находиться в следственном изоляторе из-за множества заболеваний. Хуруджи подчеркнул, что обходиться без постоянной медицинской помощи 68-летний бизнесмен не может.
Шпигеля арестовали последним из шести фигурантов дела о коррупции — 23 марта. Первый раз заседание с его участием перенесли, так как бизнесмену стало плохо в зале суда, вследствие чего он был госпитализирован.
По данным Следственного комитета (СК), с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев через посредников получил от Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму свыше 31 млн руб. Взамен «Биотэк» должен был получить конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений Пензенской области.
В связи с этим все указанные лица, а также заместитель руководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков были арестованы до 20 мая. В зависимости от роли каждого им выдвинули обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).