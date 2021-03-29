На Аляске при крушении вертолета погиб богатейший человек Чехии Петр Келлнер
В результате крушения вертолета на Аляске погибли пять человек. Среди них богатейший человек в Чехии, 56-летний миллиардер Петер Келлнер. Об этом сообщает местное управление спасательной службы.
В числе погибших еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, а также трое американцев: гиды Грегори Хармс, Шон Макманнани и пилот Зак Рассел. Один пассажир выжил, его имя не названо. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в Анкоридж. Инцидент произошел накануне у ледника Кник. Вертолетом был Airbus AS350B3, принадлежащий компании Soloy Helicopters из Василлы, Аляска. Предполагается, что летевшие в нем направлялись на экскурсию.
Сейчас на месте крушения находятся военнослужащие Национальной гвардии и армии США, а также группа горных спасателей. Начато расследование инцидента. Причины его пока неизвестны.
Чешская газета Lidovsky Noviny со ссылкой на представителя инвестиционной группы Келлнера PPF Йитка Ткадлецова подтвердила, что погибший в катастрофе на Аляске — чешский миллиардер.
Келлнер является основным владельцем PPF Group, инвестиционной группы, которая инвестирует в ряд отраслей и работает на трех континентах. Согласно годовому отчету компании за 2019 г., Келлнер контролировал 98,93% PPF. В течение последних 15 лет Келлнер признавался журналом Forbes одним из самых богатых людей мира с активами в 293 млрд чешских крон ($17,5 млрд).