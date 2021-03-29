На Аляске при крушении вертолета погиб богатейший человек Чехии Петр Келлнер

В числе погибших еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, а также трое американцев: гиды Грегори Хармс, Шон Макманнани и пилот Зак Рассел. Один пассажир выжил, его имя не названо. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в Анкоридж. Инцидент произошел накануне у ледника Кник. Вертолетом был Airbus AS350B3, принадлежащий компании Soloy Helicopters из Василлы, Аляска. Предполагается, что летевшие в нем направлялись на экскурсию.