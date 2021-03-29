Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

На Аляске при крушении вертолета погиб богатейший человек Чехии Петр Келлнер

Ведомости

В результате крушения вертолета на Аляске погибли пять человек. Среди них богатейший человек в Чехии, 56-летний миллиардер Петер Келлнер. Об этом сообщает местное управление спасательной службы.

В числе погибших еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, а также трое американцев: гиды Грегори Хармс, Шон Макманнани и пилот Зак Рассел. Один пассажир выжил, его имя не названо. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в Анкоридж. Инцидент произошел накануне у ледника Кник. Вертолетом был Airbus AS350B3, принадлежащий компании Soloy Helicopters из Василлы, Аляска. Предполагается, что летевшие в нем направлялись на экскурсию.

Сейчас на месте крушения находятся военнослужащие Национальной гвардии и армии США, а также группа горных спасателей. Начато расследование инцидента. Причины его пока неизвестны.

Чешская газета Lidovsky Noviny со ссылкой на представителя инвестиционной группы Келлнера PPF Йитка Ткадлецова подтвердила, что погибший в катастрофе на Аляске — чешский миллиардер.

Келлнер является основным владельцем PPF Group, инвестиционной группы, которая инвестирует в ряд отраслей и работает на трех континентах. Согласно годовому отчету компании за 2019 г., Келлнер контролировал 98,93% PPF. В течение последних 15 лет Келлнер признавался журналом Forbes одним из самых богатых людей мира с активами в 293 млрд чешских крон ($17,5 млрд).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных