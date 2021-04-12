Военные вертолеты присоединились к тушению пожара в Петербурге

«В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа», — говорится в сообщении Минобороны.