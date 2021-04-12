Военные вертолеты присоединились к тушению пожара в Петербурге
К ликвидации пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге подключились вертолеты Минобороны РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство.
«В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа», — говорится в сообщении Минобороны.
Как рассказали в МЧС России, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб.
Ранее сегодня председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела по факту пожара на контроль в центральном аппарате ведомства.