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Меркель сделала прививку от коронавируса

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт.

«Я рада, что сегодня получила прививку от AstraZeneca. Я благодарю всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто получает вакцину. Вакцинация является ключом к преодолению пандемии», — приводит он заявление Меркель.

О планах сделать прививку от коронавируса канцлер рассказала в своей новогодней речи 31 декабря 2020 г. Она отметила тогда, что вакцинируется, когда настанет ее очередь.

Массовая вакцинация от коронавируса в Германии стартовала 27 декабря прошлого года. В стране доступны препараты от AstraZeneca, а также совместная от Pfizer и BioNTech. Оба из них вводятся в два этапа с перерывом в несколько недель. Кроме того, сейчас немецкое правительство обсуждает с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность заключения предварительного соглашения о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

15 марта Германия наряду с другими странами приостановила вакцинацию AstraZeneca после того, как несколько привитых скончались в результате образования у них тромбов. Однако уже через несколько дней Берлин принял решение продолжить прививочную кампанию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее не подтвердила связь между препаратом и тромбозом. Вместе с этим от этой вакцины полностью отказались власти Дании.

В настоящий момент прививку от коронавируса сделали многие мировые лидеры. Среди них президенты России, США, Украины, Италии и Турции Владимир Путин, Джо Байден, Серджо Маттарелла и Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и королева Великобритании Елизавета II.

Ранее по теме: РФПИ и Германия начали переговоры по поставкам вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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