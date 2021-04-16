Меркель сделала прививку от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Германии стартовала 27 декабря прошлого года. В стране доступны препараты от AstraZeneca, а также совместная от Pfizer и BioNTech. Оба из них вводятся в два этапа с перерывом в несколько недель. Кроме того, сейчас немецкое правительство обсуждает с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность заключения предварительного соглашения о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».