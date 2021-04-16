Меркель сделала прививку от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт.
«Я рада, что сегодня получила прививку от AstraZeneca. Я благодарю всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто получает вакцину. Вакцинация является ключом к преодолению пандемии», — приводит он заявление Меркель.
О планах сделать прививку от коронавируса канцлер рассказала в своей новогодней речи 31 декабря 2020 г. Она отметила тогда, что вакцинируется, когда настанет ее очередь.
Массовая вакцинация от коронавируса в Германии стартовала 27 декабря прошлого года. В стране доступны препараты от AstraZeneca, а также совместная от Pfizer и BioNTech. Оба из них вводятся в два этапа с перерывом в несколько недель. Кроме того, сейчас немецкое правительство обсуждает с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность заключения предварительного соглашения о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
15 марта Германия наряду с другими странами приостановила вакцинацию AstraZeneca после того, как несколько привитых скончались в результате образования у них тромбов. Однако уже через несколько дней Берлин принял решение продолжить прививочную кампанию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее не подтвердила связь между препаратом и тромбозом. Вместе с этим от этой вакцины полностью отказались власти Дании.
В настоящий момент прививку от коронавируса сделали многие мировые лидеры. Среди них президенты России, США, Украины, Италии и Турции Владимир Путин, Джо Байден, Серджо Маттарелла и Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и королева Великобритании Елизавета II.