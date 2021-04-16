Певец Тима Белорусских приговорен к двум годам «домашней химии»

Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора. «Домашняя химия» означает, что осужденному ограничивают свободу без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть он остается дома, но должен выполнять ряд правил, например, регулярно отмечаться в милиции и не употреблять алкоголь.