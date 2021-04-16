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Певец Тима Белорусских приговорен к двум годам «домашней химии»

Ведомости

Суд Московского района Минска приговорил музыканта Тимофея Морозова, известного под сценическим псевдонимом Тима Белорусских, к двум годам «домашней химии». Ранее артисту было выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Белоруссии (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов), сообщает Tut.by.

Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора. «Домашняя химия» означает, что осужденному ограничивают свободу без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть он остается дома, но должен выполнять ряд правил, например, регулярно отмечаться в милиции и не употреблять алкоголь.

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ в отношении 22-летнего исполнителя 16 марта. По данным ведомства, Белорусских был задержан ночью 6 января 2021 г. в игровом клубе Минска. При обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина.

О произошедшем стало известно 29 января из СМИ. 25 марта Белорусских признал свою вину в полном объеме. В соответствии с УК республики, ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Ранее по теме: СК Белоруссии завершил расследование уголовного дела против певца Тимы Белорусских

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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