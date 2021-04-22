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Путин подтвердил готовность России сотрудничать с ФРГ по поставкам вакцин

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром федеральной земли Саксония (Германия) Михаэлем Кречмером подтвердил готовность российской стороны сотрудничать с ФРГ по вопросам поставок и совместного производства вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин», – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили перспективы развития российско-германских отношений и ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. По просьбе Кречмера Путин проинформировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос заключения предварительного соглашения о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. В России также зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона» и «Ковивак».

Ранее по теме: РФПИ и Германия начали переговоры по поставкам вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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