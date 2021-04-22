Путин подтвердил готовность России сотрудничать с ФРГ по поставкам вакцин

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос заключения предварительного соглашения о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. В России также зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона» и «Ковивак».