Путин подтвердил готовность России сотрудничать с ФРГ по поставкам вакцин
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром федеральной земли Саксония (Германия) Михаэлем Кречмером подтвердил готовность российской стороны сотрудничать с ФРГ по вопросам поставок и совместного производства вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Особое внимание уделено вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили перспективы развития российско-германских отношений и ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. По просьбе Кречмера Путин проинформировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос заключения предварительного соглашения о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. В России также зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона» и «Ковивак».