В Турции анонсировали применение «Спутника V»
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа анонсировал начало использования в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Anadolu.
«Я хотел бы отметить, что вакцина "Спутник V" будет доступна очень скоро», — сказал он.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.
В ноябре Москва и Анкара начали переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса в Турции.