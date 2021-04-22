ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля
Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 г. пройдет с 31 мая по 17 июля. Соответствующее расписание утвердили Минпросвещения и Рособрнадзор, следует из приказа на интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что основной период проведения ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будет проходить два дня — 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике состоится 7 июня, по истории и физике — 11 июня, по обществознанию — 15 июня, по биологии — 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня, письменная часть — на 18 июня. ЕГЭ по информатике будет проходить два дня: 24 и 25 июня.
Расписание предусматривает резервные дни для сдачи экзаменов — 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.
В конце февраля правительство приняло решение упростить проведение итоговой аттестации для школьников в 2021 г. из-за коронавируса. Для девятиклассников в этом году предусмотрена отмена проведения итоговой аттестации по предметам по выбору. Они смогут получить аттестаты об основном общем образовании, пройдя ГИА только по русскому языку и математике. Выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, смогут сдать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Для поступления в вузы необходимость сдать ЕГЭ по необходимым предметам сохраняется.