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ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля

Ведомости

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 г. пройдет с 31 мая по 17 июля. Соответствующее расписание утвердили Минпросвещения и Рособрнадзор, следует из приказа на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что основной период проведения ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будет проходить два дня — 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике состоится 7 июня, по истории и физике — 11 июня, по обществознанию — 15 июня, по биологии — 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня, письменная часть — на 18 июня. ЕГЭ по информатике будет проходить два дня: 24 и 25 июня.

Расписание предусматривает резервные дни для сдачи экзаменов — 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

В конце февраля правительство приняло решение упростить проведение итоговой аттестации для школьников в 2021 г. из-за коронавируса. Для девятиклассников в этом году предусмотрена отмена проведения итоговой аттестации по предметам по выбору. Они смогут получить аттестаты об основном общем образовании, пройдя ГИА только по русскому языку и математике. Выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, смогут сдать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Для поступления в вузы необходимость сдать ЕГЭ по необходимым предметам сохраняется.

Ранее по теме: Рособрнадзор оценил возможность отмены ЕГЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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