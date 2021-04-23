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Минобрнауки сообщило о поставках вакцины «КовиВак» в 18 регионов

Ведомости

Вакцина от коронавируса «КовиВак» появится в поликлиниках 18 регионов России до 25 апреля, сообщается на сайте Минобрнауки.

«Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае», — отметили в министерстве, добавив, что список предприятий, где можно будет сделать вакцину, опубликуют на сайтах региональных минздравов.

«КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Препарат состоит из двух инъекций, которые вводятся с разницей в 14 дней. Отмечается, что у большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки.

Поставки «КовиВак» в гражданский оборот начались 28 марта. Планируемое производство вакцины составит 1 млн доз в месяц.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных