Минобрнауки сообщило о поставках вакцины «КовиВак» в 18 регионов
Вакцина от коронавируса «КовиВак» появится в поликлиниках 18 регионов России до 25 апреля, сообщается на сайте Минобрнауки.
«Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае», — отметили в министерстве, добавив, что список предприятий, где можно будет сделать вакцину, опубликуют на сайтах региональных минздравов.
«КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Препарат состоит из двух инъекций, которые вводятся с разницей в 14 дней. Отмечается, что у большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки.
Поставки «КовиВак» в гражданский оборот начались 28 марта. Планируемое производство вакцины составит 1 млн доз в месяц.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.