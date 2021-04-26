Медведев заявил о невыполнении указа Путина по холодильникам для вакцин
Распоряжение президента России Владимира Путина об оснащении медицинских организаций морозильным оборудованием для хранения вакцин не выполнено в полном объеме, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает «РИА Новости».
«Мы говорили о важности дополнительного оснащения медицинских организаций, которые участвуют в вакцинации, морозильным оборудованием для хранения вакцины. Указание такое было дано президентом. Однако в полном объеме такое указание не выполнено. Хотел бы также услышать, в чем сейчас трудности», — сказал Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин от коронавируса.
Помимо этого он призвал активнее информировать россиян о необходимости прививаться от коронавируса.
«Для формирования коллективного иммунитета… нам нужно привить не менее 70 млн граждан… В настоящее время количество вакцинированных составляет 11 млн человек. Так что здесь еще предстоит довольно значительный путь», — отметил Медведев.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе текущего года. По состоянию на начало апреля оба компонента вакцины получили около 5 млн россиян, один компонент получили около 7 млн человек. Из них в Москве привились около 1 млн жителей.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г.