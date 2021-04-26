Медведев заявил о невыполнении указа Путина по холодильникам для вакцин

«Мы говорили о важности дополнительного оснащения медицинских организаций, которые участвуют в вакцинации, морозильным оборудованием для хранения вакцины. Указание такое было дано президентом. Однако в полном объеме такое указание не выполнено. Хотел бы также услышать, в чем сейчас трудности», — сказал Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин от коронавируса.