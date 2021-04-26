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Медведев заявил о невыполнении указа Путина по холодильникам для вакцин

Ведомости

Распоряжение президента России Владимира Путина об оснащении медицинских организаций морозильным оборудованием для хранения вакцин не выполнено в полном объеме, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает «РИА Новости».

«Мы говорили о важности дополнительного оснащения медицинских организаций, которые участвуют в вакцинации, морозильным оборудованием для хранения вакцины. Указание такое было дано президентом. Однако в полном объеме такое указание не выполнено. Хотел бы также услышать, в чем сейчас трудности», — сказал Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин от коронавируса.

Помимо этого он призвал активнее информировать россиян о необходимости прививаться от коронавируса.

«Для формирования коллективного иммунитета… нам нужно привить не менее 70 млн граждан… В настоящее время количество вакцинированных составляет 11 млн человек. Так что здесь еще предстоит довольно значительный путь», — отметил Медведев.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе текущего года. По состоянию на начало апреля оба компонента вакцины получили около 5 млн россиян, один компонент получили около 7 млн человек. Из них в Москве привились около 1 млн жителей.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных