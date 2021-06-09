В Роструде предупредили россиян о длинных выходных в июне
В связи с празднованием Дня России в стране ожидаются длинные выходные с 12 по 14 июня и четырехдневная рабочая неделя с 15 по 18 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роструд.
«При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня», — сказали в ведомстве, пояснив, что праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. В Роструде также предупредили, что для тех, кто работает пятидневную неделю, из-за праздничной субботы рабочий день в пятницу сокращается на час.
Предыдущие длинные выходные были в мае. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая стали нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Всего россияне отдыхали с 1 по 10 мая.