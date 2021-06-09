В Роструде предупредили россиян о длинных выходных в июне

«При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня», — сказали в ведомстве, пояснив, что праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. В Роструде также предупредили, что для тех, кто работает пятидневную неделю, из-за праздничной субботы рабочий день в пятницу сокращается на час.