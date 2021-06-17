Депутат заксобрания Петербурга задержан по статье о наркотиках

«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего…, что позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)», — говорится в сообщении СК.