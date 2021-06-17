Депутат заксобрания Петербурга задержан по статье о наркотиках
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник был задержан сотрудниками городского ГСУ СК РФ по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ), сообщается на сайте петербургского СК.
По данным следствия, Резник «не позднее 9 марта 2021 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство – каннабис (марихуану), массой 18,2 грамма».
«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего…, что позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)», — говорится в сообщении СК.
В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.
Максим Резник является беспартийным депутатом шестого созыва петербургского заксобрания.