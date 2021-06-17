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Депутат заксобрания Петербурга задержан по статье о наркотиках

Ведомости

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник был задержан сотрудниками городского ГСУ СК РФ по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ), сообщается на сайте петербургского СК. 

По данным следствия, Резник «не позднее 9 марта 2021 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство – каннабис (марихуану), массой 18,2 грамма». 

«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего…, что позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)», — говорится в сообщении СК. 

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК. 

Максим Резник является беспартийным депутатом шестого созыва петербургского заксобрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных