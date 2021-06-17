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Бельгия обыграла Данию на Евро-2020 и вышла в плей-офф

Ведомости

Сборная Бельгии обыграла сборную Дании со счетом 2:1 в матче чемпионата Европы по футболу-2020. Голы забили: Азар (54), Де Брёйне (70) — Поульсен (2). 

Матч прошел в Копенгагене.

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку признан лучшим футболистом матча чемпионата Европы между командами Бельгии и Дании, говорится на официальном сайте УЕФА. Он был автором голевой передачи. 

Сборная Бельгии обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2020. Очки у группы B складываются следующим образом:  Бельгия — 6 очков; Россия — 3; Финляндия — 3; Дания — 0.

Бельгийцы 21 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, и в тот же день в Копенгагене состоится матч сборных Дании и России.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных