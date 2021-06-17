Бельгия обыграла Данию на Евро-2020 и вышла в плей-офф
Сборная Бельгии обыграла сборную Дании со счетом 2:1 в матче чемпионата Европы по футболу-2020. Голы забили: Азар (54), Де Брёйне (70) — Поульсен (2).
Матч прошел в Копенгагене.
Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку признан лучшим футболистом матча чемпионата Европы между командами Бельгии и Дании, говорится на официальном сайте УЕФА. Он был автором голевой передачи.
Сборная Бельгии обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2020. Очки у группы B складываются следующим образом: Бельгия — 6 очков; Россия — 3; Финляндия — 3; Дания — 0.
Бельгийцы 21 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, и в тот же день в Копенгагене состоится матч сборных Дании и России.