Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил изданию эту информацию. Собеседник РБК рассказал, что специалисты разрабатывают мукозальную вакцину от коронавируса в виде жевательных таблеток и пастилы.
«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — добавил источник.
Ранее НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса в виде капель для носа.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».