Эксперт объяснила разницу между иммунитетами после COVID-19 и прививки

Кроме того, обычно у человека, прошедшего вакцинацию от коронавируса, формируется больше антител, чем у того, кто переболел COVID-19. Это обусловлено тем, что иногда истощенный инфекцией организм «дает неоднозначную реакцию» на вирус, отметила Ненастина.