Глава Свердловской области раскритиковал ход ремонта моста в Екатеринбурге

«С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя», — написал глава региона на своей странице в Instagram.