Глава Свердловской области раскритиковал ход ремонта моста в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил возмущение из-за того, что в Екатеринбурге из-за ремонта моста перекрыли часть пути на пересечении Луганской улицы и Объездной дороги, из-за чего водители вынуждены стоять в пробке при том, что рабочих на объекте не было.
«С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя», — написал глава региона на своей странице в Instagram.
Фотографию пробки и перекрытого моста губернатор также опубликовал в своих социальных сетях. Он уточнил, что дорогу перекрыли именно сегодня.
В ответ на это мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что мост не ремонтировался 20 лет и находится в аварийном состоянии. В связи с этим глава города поручил чинить объект круглосуточно, а не 12 часов, так как предыдущий план, по его мнению, неэффективен.
«Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно», — приводит заявление Орлова его пресс-служба (цитата по ТАСС).
Через ремонтируемый мост идет дорога в аэропорт Екатеринбурга. Объект пересекается с Объездной дорогой, которая проходит через несколько районов города. Закрытие части моста на ремонт привело к возникновению длинных пробок на дороге.