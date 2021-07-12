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Глава Свердловской области раскритиковал ход ремонта моста в Екатеринбурге

Ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил возмущение из-за того, что в Екатеринбурге из-за ремонта моста перекрыли часть пути на пересечении Луганской улицы и Объездной дороги, из-за чего водители вынуждены стоять в пробке при том, что рабочих на объекте не было.

«С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Фотографию пробки и перекрытого моста губернатор также опубликовал в своих социальных сетях. Он уточнил, что дорогу перекрыли именно сегодня.

В ответ на это мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что мост не ремонтировался 20 лет и находится в аварийном состоянии. В связи с этим глава города поручил чинить объект круглосуточно, а не 12 часов, так как предыдущий план, по его мнению, неэффективен.

«Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно», — приводит заявление Орлова его пресс-служба (цитата по ТАСС).

Через ремонтируемый мост идет дорога в аэропорт Екатеринбурга. Объект пересекается с Объездной дорогой, которая проходит через несколько районов города. Закрытие части моста на ремонт привело к возникновению длинных пробок на дороге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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