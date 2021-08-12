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Аргентина начала использовать произведенный в стране «Спутник V»

Ведомости

В Аргентине началось распределение доз вакцины «Спутник V», произведенной в стране, для массовой иммунизации жителей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра Аргентины Сантьяго Кафьеро.

«Я очень рад тому, что лаборатория Richmond... направила минздраву вакцины, произведенные в Аргентине... И сегодня начинается их распределение», — сообщил Кафьеро. Министр здравоохранения страны Карла Виссотти отметила, что речь идет о более 1 млн доз вакцины.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил со ссылкой на исследование ученых из Аргентины, что переболевшие COVID-19 могут делать прививку только одним компонентом «Спутника V» или вакциной «Спутник лайт». В ходе исследования ученые провакцинировали 288 медработников, часть из них переболели коронавирусом. По данным ученых, у 94% участников испытаний, ранее не болевших COVID-19, после первой прививки выработался сильный иммунный ответ.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 г. и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат также был зарегистрирован в 69 странах с общим населением около 3,7 млрд человек. В нескольких странах организовано собственное производство «Спутника V».

Ранее по теме: В Аргентине оценили эффективность одной дозы «Спутника V» после COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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