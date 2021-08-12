Аргентина начала использовать произведенный в стране «Спутник V»
В Аргентине началось распределение доз вакцины «Спутник V», произведенной в стране, для массовой иммунизации жителей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра Аргентины Сантьяго Кафьеро.
«Я очень рад тому, что лаборатория Richmond... направила минздраву вакцины, произведенные в Аргентине... И сегодня начинается их распределение», — сообщил Кафьеро. Министр здравоохранения страны Карла Виссотти отметила, что речь идет о более 1 млн доз вакцины.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил со ссылкой на исследование ученых из Аргентины, что переболевшие COVID-19 могут делать прививку только одним компонентом «Спутника V» или вакциной «Спутник лайт». В ходе исследования ученые провакцинировали 288 медработников, часть из них переболели коронавирусом. По данным ученых, у 94% участников испытаний, ранее не болевших COVID-19, после первой прививки выработался сильный иммунный ответ.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 г. и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат также был зарегистрирован в 69 странах с общим населением около 3,7 млрд человек. В нескольких странах организовано собственное производство «Спутника V».