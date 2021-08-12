Аргентина начала использовать произведенный в стране «Спутник V»

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил со ссылкой на исследование ученых из Аргентины, что переболевшие COVID-19 могут делать прививку только одним компонентом «Спутника V» или вакциной «Спутник лайт». В ходе исследования ученые провакцинировали 288 медработников, часть из них переболели коронавирусом. По данным ученых, у 94% участников испытаний, ранее не болевших COVID-19, после первой прививки выработался сильный иммунный ответ.