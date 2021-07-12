В Аргентине оценили эффективность одной дозы «Спутника V» после COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе прошлого года и стала первой официально зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Также в России зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин в России.