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В Аргентине оценили эффективность одной дозы «Спутника V» после COVID-19

Ведомости

Перенесшие COVID-19 могут делать прививку только одним компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» или вакциной «Спутник лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование ученых из Аргентины, опубликованное в журнале Cell Reports Medicine.

«Авторы отмечают, что очевидных преимуществ введения второй дозы «Спутник V» ранее переболевшим лицам не выявлено. По мнению авторов, для защиты здоровья переболевших лиц достаточно иммунизации только первым компонентом «Спутника V» (вакцина «Спутник лайт»)», — говорится в сообщении.

В ходе исследования ученые провакцинировали 288 медработников, часть из них переболели коронавирусом. По данным ученых, у 94% участников испытаний, ранее не болевших COVID-19, после первой прививки выработался сильный иммунный ответ.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе прошлого года и стала первой официально зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Также в России зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин в России.

Ранее научный журнал Nature сообщил, что, по данным российских ученых и по опыту других стран, вакцина «Спутник V» является безопасной и эффективной.

Ранее по теме: Журнал Nature опубликовал статью о безопасности и эффективности «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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