В Аргентине оценили эффективность одной дозы «Спутника V» после COVID-19
Перенесшие COVID-19 могут делать прививку только одним компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» или вакциной «Спутник лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование ученых из Аргентины, опубликованное в журнале Cell Reports Medicine.
«Авторы отмечают, что очевидных преимуществ введения второй дозы «Спутник V» ранее переболевшим лицам не выявлено. По мнению авторов, для защиты здоровья переболевших лиц достаточно иммунизации только первым компонентом «Спутника V» (вакцина «Спутник лайт»)», — говорится в сообщении.
В ходе исследования ученые провакцинировали 288 медработников, часть из них переболели коронавирусом. По данным ученых, у 94% участников испытаний, ранее не болевших COVID-19, после первой прививки выработался сильный иммунный ответ.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе прошлого года и стала первой официально зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Также в России зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин в России.
Ранее научный журнал Nature сообщил, что, по данным российских ученых и по опыту других стран, вакцина «Спутник V» является безопасной и эффективной.