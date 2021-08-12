В Москве возбудили дело за подделку сертификатов о вакцинации в поликлинике
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по факту незаконной выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса в столичной поликлинике.
«Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники № 64. Возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время депздрав и руководство поликлиники содействуют правоохранительным органам в установлении виновных и причин произошедшего. Работа по вакцинации в Москве организована таким образом, чтобы исключалась сама возможность таких инцидентов, отметили в ведомстве. Департамент регулярно проводит проверки методом «контрольной закупки» и сотрудничает с правоохранительными органами в этом направлении.
Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что в 2021 г. были заблокированы или удалены в России около 1200 сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В июле МВД сообщило, что с начала года полицейские изъяли в Москве более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и другие фальшивые документы. В городе было заведено более 60 уголовных дел по фактам подделки документов.