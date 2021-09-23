Делегация РФ примет участие в сессии ПАСЕ онлайн из-за ограничений по вакцине

«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», — рассказал сенатор. Он также отметил, что у турецкой миссии, которая также приезжает из «красной зоны», но привита Pfizer, нет каких-либо ограничений. По его словам, аналогичная ситуация с представителями Украины.