Делегация РФ примет участие в сессии ПАСЕ онлайн из-за ограничений по вакцине
Так, российские парламентарии надеются избежать ограничений, которые их могут ожидать в Европе, отмечает издание. Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27 по 30 сентября в гибридном формате.
Ранее член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый сообщил, что представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V».
«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», — рассказал сенатор. Он также отметил, что у турецкой миссии, которая также приезжает из «красной зоны», но привита Pfizer, нет каких-либо ограничений. По его словам, аналогичная ситуация с представителями Украины.
В сентябре процесс одобрения «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения был приостановлен, сообщил журналистам заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса.