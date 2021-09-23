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Делегация РФ примет участие в сессии ПАСЕ онлайн из-за ограничений по вакцине

Ведомости

Члены российской делегации решили участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в дистанционном режиме после того, как им не разрешили свободно перемещаться по Страсбургу, сообщает РБК со ссылкой на главу делегации, депутата Госдумы Петра Толстого.

Так, российские парламентарии надеются избежать ограничений, которые их могут ожидать в Европе, отмечает издание. Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27 по 30 сентября в гибридном формате.

Ранее член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый сообщил, что представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V».

«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», — рассказал сенатор. Он также отметил, что у турецкой миссии, которая также приезжает из «красной зоны», но привита Pfizer, нет каких-либо ограничений. По его словам, аналогичная ситуация с представителями Украины.

В сентябре процесс одобрения «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения был приостановлен, сообщил журналистам заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса.

Ранее по теме: Туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Европу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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