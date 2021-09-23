Володин призвал отказаться от участия в заседании ПАСЕ

«Российская делегация должна быть допущена в Парламентскую ассамблею представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений. Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие. Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ», — написал он.