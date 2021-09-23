Володин призвал отказаться от участия в заседании ПАСЕ
Российской стороне на фоне ограничений в отношении представителей России в Парламентской ассамблее Совета Европы следует отказаться от участия в заседании ПАСЕ. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый сообщил, что представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V».
«Российская делегация должна быть допущена в Парламентскую ассамблею представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений. Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие. Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ», — написал он.
Нарушение прав российской делегации является нарушением прав всех граждан России, считает Володин. Он объяснил принятие такого решения в отношении российской делегации лоббированием продукта крупных американских и европейских фармацевтических компаний. Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в более чем 70 стран мира, а отказ от признания российского препарата в Европе является попыткой политизировать процесс одобрения вакцин, отметил он.
«ПАСЕ должна определиться: либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация, действующая в интересах фармацевтических компаний и продвигающая те вакцины, которые им выгодны», — добавил спикер Госдумы.
23 сентября члены российской делегации приняли решение участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в дистанционном режиме из-за ограничений на передвижение по Страсбургу.