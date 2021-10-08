Избран новый спикер Верховной рады Украины
Спикером Верховной рады Украины избран Руслан Стефанчук. За него проголосовали большинство депутатов — 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Трансляция велась на YouTube-канале украинского парламента.
«Должность главы Верховной рады, ее назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства», — сказал Стефанчук, выступая в Раде.
7 октября Верховная рада отправила в отставку председателя Дмитрия Разумкова, избранного по списку партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Подготовка к его снятию шла уже несколько недель и была анонсирована Зеленским почти две недели назад в ходе встречи с депутатами своей партии в Трускавце. Большинство за отставку (284 голоса при необходимых 226) сложилось благодаря «Слуге народа» (215 голосов). Некоторые партии были против отставки Разумкова.
Стефанчук окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности «правоведение», а также Технологический университет Подолья по специальности «менеджмент производственной сферы». До избрания спикером он занимал должность первого вице-спикера Верховной рады Украины, представителя президента в Раде — советника президента. Он также был депутатом Рады девятого созыва от партии «Слуга народа». Стефанчук знаком с Зеленским со времен КВН, где представлял команду «Три толстяка» из Хмельницкого.
23 сентября он отличился при принятии Верховной радой закона о предотвращении влияния олигархов. Оппозиционные фракции пытались затянуть его принятие с помощью внесения поправок, но партии президента удалось избежать этого, после чего оппозиция попыталась затянуть принятие закона блокированием трибуны. Однако Стефанчук лично вытеснил в зал депутатов, пытавшихся это сделать.