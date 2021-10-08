Избран новый спикер Верховной рады Украины

7 октября Верховная рада отправила в отставку председателя Дмитрия Разумкова, избранного по списку партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Подготовка к его снятию шла уже несколько недель и была анонсирована Зеленским почти две недели назад в ходе встречи с депутатами своей партии в Трускавце. Большинство за отставку (284 голоса при необходимых 226) сложилось благодаря «Слуге народа» (215 голосов). Некоторые партии были против отставки Разумкова.