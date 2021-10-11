В Роспотребнадзоре назвали условия легкого течения COVID-19

Младший научный сотрудник того же института Дарья Хавкина сообщила, что возникновение новых штаммов не повлияло на срок течения коронавируса, однако осложнения от заболевания теперь проявляются быстрее: нередко уже на пятый день. Эксперты Роспотребнадзора напомнили, что сейчас обычно тяжелее и дольше COVID-19 болеют люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.