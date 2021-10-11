В Роспотребнадзоре назвали условия легкого течения COVID-19
В более легкой форме COVID-19 перенесет пациент, который в момент заражения, при контакте с больным, был в маске, а потом прополоскал горло, вымыл лицо и руки, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
«В организм попадет меньшая доза [вируса], и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее», — сказала она агентству «РИА Новости».
Младший научный сотрудник того же института Дарья Хавкина сообщила, что возникновение новых штаммов не повлияло на срок течения коронавируса, однако осложнения от заболевания теперь проявляются быстрее: нередко уже на пятый день. Эксперты Роспотребнадзора напомнили, что сейчас обычно тяжелее и дольше COVID-19 болеют люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.
9 октября в России впервые с 26 декабря 2020 г. выявили более 29 000 новых случаев коронавируса за сутки — 29 362. Показатель стал максимальным с 24 декабря, когда был зафиксирован рекордный прирост в 29 935 случаев. Кроме того, в течение 24 часов позавчера умерло рекордное количество пациентов с COVID-19 — 968. 10 октября вирус выявили у 28 647 человек, умерли 962 заболевших. Таким образом, в целом за время пандемии инфекция подтвердилась почти у 7,8 млн россиян, скончались 216 415 граждан.
Также сегодня эксперты рассказали, что COVID-19 длится в среднем 11 дней, однако некоторые пациенты выздоравливают всего за два. Максимальный срок течения болезни может превышать 28 дней, а в случае появления осложнений симптомы таковых могут сохраняться у пациентов дольше полугода.