Сергея Безрукова выписали после госпитализации с коронавирусом

Сергей Безруков — российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997 г.), народный артист РФ (2008 г.) Художественный руководитель Московского губернского театра с 2014 г. Сыграл главные роли в сериалах «Бригада» и «Участок», снимался в фильмах «Мастер и Маргарита», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и др.