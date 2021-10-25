Сергея Безрукова выписали после госпитализации с коронавирусом
Актер Сергей Безруков выписан из больницы после перенесения COVID-19. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
«Все хорошо, дорогие мои! Выписали! Спасибо врачам! Берегите себя и своих близких! До встречи в театре!» — написал Безруков.
О своей госпитализации Безруков сообщил 20 октября. По словам артиста, болезнь протекала в легкой форме.
Сергей Безруков — российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997 г.), народный артист РФ (2008 г.) Художественный руководитель Московского губернского театра с 2014 г. Сыграл главные роли в сериалах «Бригада» и «Участок», снимался в фильмах «Мастер и Маргарита», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и др.