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В России за сутки выявили 116 093 случая заражения COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 116 093 случая коронавируса, были госпитализированы 7 742 человека, что на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. 

Выздоровели в течение 24 часов 137 596 человек, умерли 769 пациентов, сообщил в воскресенье оперштаб. Днем ранее в стране выявили 122 995 случаев коронавируса, скончались 793 пациента. 

Наибольшее количество новых заражений COVID-19 зафиксировали в Санкт-Петербурге (+6 442), Свердловской (+4 616), Самарской (+4 211) и Новосибирской (+4 208) областях, а также в Пермском крае (+3 837).

В Москве положительный тест на инфекцию сдали 3 050 граждан, госпитализирован за сутки 401 человек. На ИВЛ находятся 395 пациентов, умер 81 человек.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 25 февраля составил 57,8% после 59,7% неделей ранее, сообщал в пятницу оперштаб. Показатель снижается четвертую неделю подряд. 

За время пандемии в России выявлено 16 291 116 случаев коронавируса, умерли 350 927 заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных