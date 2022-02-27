В России за сутки выявили 116 093 случая заражения COVID-19
За последние сутки в России зафиксировали 116 093 случая коронавируса, были госпитализированы 7 742 человека, что на 46% меньше по сравнению с 26 февраля.
Выздоровели в течение 24 часов 137 596 человек, умерли 769 пациентов, сообщил в воскресенье оперштаб. Днем ранее в стране выявили 122 995 случаев коронавируса, скончались 793 пациента.
Наибольшее количество новых заражений COVID-19 зафиксировали в Санкт-Петербурге (+6 442), Свердловской (+4 616), Самарской (+4 211) и Новосибирской (+4 208) областях, а также в Пермском крае (+3 837).
В Москве положительный тест на инфекцию сдали 3 050 граждан, госпитализирован за сутки 401 человек. На ИВЛ находятся 395 пациентов, умер 81 человек.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 25 февраля составил 57,8% после 59,7% неделей ранее, сообщал в пятницу оперштаб. Показатель снижается четвертую неделю подряд.
За время пандемии в России выявлено 16 291 116 случаев коронавируса, умерли 350 927 заболевших.