Газета
Общество

«Лукойл» сообщил о смерти Равиля Маганова после тяжелой болезни

Ведомости

Глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов скончался после тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе «Лукойла».

«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни Председатель Совета директоров ПАО «Лукойл» Равиль Маганов», — говорится в сообщении.

В «Лукойле» отметили вклад Маганова не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли.

Утром 1 сентября источники РБК и «Интерфакса», а также Telegram-каналы Mash и 112 сообщили о гибели Равиля Маганова. По их данным, глава совета директоров выпал из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

Позже ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Маганов покончил с собой. Собеседник агентства уточнил, что он попал в больницу с сердечным приступом и принимал антидепрессанты.

Маганов окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. В начале карьеры работал главным инженером ПО «Лангепаснефтегаз». Позднее занял пост генерального директора компании.

Маганов пришел в «Лукойл» в 1993 г., став вице-президентом по нефтедобыче. Спустя год его назначили первым вице-президентом по разведке и добыче. В июне 2020 г. он возглавил совет директоров компании.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных