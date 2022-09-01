«Лукойл» сообщил о смерти Равиля Маганова после тяжелой болезни
Глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов скончался после тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе «Лукойла».
«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни Председатель Совета директоров ПАО «Лукойл» Равиль Маганов», — говорится в сообщении.
В «Лукойле» отметили вклад Маганова не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли.
Утром 1 сентября источники РБК и «Интерфакса», а также Telegram-каналы Mash и 112 сообщили о гибели Равиля Маганова. По их данным, глава совета директоров выпал из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.
Позже ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Маганов покончил с собой. Собеседник агентства уточнил, что он попал в больницу с сердечным приступом и принимал антидепрессанты.
Маганов окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. В начале карьеры работал главным инженером ПО «Лангепаснефтегаз». Позднее занял пост генерального директора компании.
Маганов пришел в «Лукойл» в 1993 г., став вице-президентом по нефтедобыче. Спустя год его назначили первым вице-президентом по разведке и добыче. В июне 2020 г. он возглавил совет директоров компании.
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