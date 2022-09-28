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Общество

Артистов могут призвать в рамках частичной мобилизации в России

Ведомости

Деятели культуры могут быть призвать в рамках частичной мобилизации, если их должности в учреждениях культуры не имеют брони, следует из сообщении на портале «Объясняем.рф».

«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», — ответили там на вопрос о том, будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актеры и певцы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

В пятницу, 23 сентября, Минобороны распространило сообщение, что от призыва по мобилизации освободят сотрудников отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы. В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков, которые имеют высшее образование по специальности, подчеркнули в Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных