Артистов могут призвать в рамках частичной мобилизации в России
Деятели культуры могут быть призвать в рамках частичной мобилизации, если их должности в учреждениях культуры не имеют брони, следует из сообщении на портале «Объясняем.рф».
«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», — ответили там на вопрос о том, будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актеры и певцы.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
В пятницу, 23 сентября, Минобороны распространило сообщение, что от призыва по мобилизации освободят сотрудников отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы. В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков, которые имеют высшее образование по специальности, подчеркнули в Минцифры.
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