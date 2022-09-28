Центр Москвы перекроют 30 сентября

Уточняется, что с 6:00 мск будет временно закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13:00 мск движение будет закрыто на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной, а с 14:00 мск – на Старой площади и в Китайгородском проезде.