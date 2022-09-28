Центр Москвы перекроют 30 сентября
30 сентября в Москве будет закрыто движение по центральным улицам и набережным, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта города.
Уточняется, что с 6:00 мск будет временно закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13:00 мск движение будет закрыто на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной, а с 14:00 мск – на Старой площади и в Китайгородском проезде.
«Планируйте маршруты заранее. Обращайте внимание на знаки. Возможны дополнительные ограничения», – говорится в сообщении дептранса.
Как уточняет ТАСС, 30 сентября на Красной площади состоится концерт-митинг в поддержку итогов референдумов, которые ранее прошли на территориях Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге отметил, что пока не может ответить на вопрос, будет ли глава государства Владимир Путин присутствовать на концерте, запланированном на 30 сентября. Также он рассказал, что обращение президента по итогам референдумов пока не планируется.