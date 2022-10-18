Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 14
В результате крушения самолета Су-34 в Ейске погибли 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.
«Найдены останки человека. Общее число погибших выросло до 14», – говорится в сообщении.
Ранее официально сообщалось о гибели 13 человек, в том числе троих детей, еще 19 человек пострадали.
В МЧС России сообщили, что аварийно-восстановительные работы на месте трагедии продолжаются, сейчас спасатели снимают слабо закрепленные конструкции пострадавшего дома и осуществляют погрузку строительного мусора. Всего ликвидацией последствий катастрофы занимаются более 420 человек и 100 единиц техники.
Ранее сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в Ейском районе Краснодарского края объявили траур по погибшим, он продлится с 17 по 19 октября. По словам главы региона, скорейшее возвращение жителей в свои квартиры является приоритетной задачей. Пострадавший дом, по его оценке, можно восстановить в течение месяца.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей.
По информации Минобороны РФ, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться. Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), в качестве основной версии рассматривает техническую неисправность самолета.
Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. на каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших, сообщил сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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