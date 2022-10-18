Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 14

Ранее сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в Ейском районе Краснодарского края объявили траур по погибшим, он продлится с 17 по 19 октября. По словам главы региона, скорейшее возвращение жителей в свои квартиры является приоритетной задачей. Пострадавший дом, по его оценке, можно восстановить в течение месяца.