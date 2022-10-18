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Следствие назвало основную версию падения военного самолета в Ейске

Ведомости

В качестве основной версии падения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края рассматривается техническая неисправность, об этом сообщили в Следственном комитете России. 

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — сказано в сообщении. 

В ведомстве также уточнили, что в ходе расследования произошедшего, по факту которого возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, были изъяты бортовые самописцы и образцы топлива на аэродроме вылета для дальнейшей экспертизы. 

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Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате произошедшего 13 человек погибли, в том числе трое детей, еще 19 пострадали. 

По информации Минобороны РФ, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться.

Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. на каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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