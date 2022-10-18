Следствие назвало основную версию падения военного самолета в Ейске
В качестве основной версии падения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края рассматривается техническая неисправность, об этом сообщили в Следственном комитете России.
«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — сказано в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что в ходе расследования произошедшего, по факту которого возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, были изъяты бортовые самописцы и образцы топлива на аэродроме вылета для дальнейшей экспертизы.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате произошедшего 13 человек погибли, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.
По информации Минобороны РФ, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться.
Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. на каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество.
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