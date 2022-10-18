Следствие назвало основную версию падения военного самолета в Ейске

В ведомстве также уточнили, что в ходе расследования произошедшего, по факту которого возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, были изъяты бортовые самописцы и образцы топлива на аэродроме вылета для дальнейшей экспертизы.