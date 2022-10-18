Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 13
В результате крушения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края погибли 13 человек, еще 19 пострадали. Об этом Минздрав России сообщил в своем Telegram-канале.
«В результате крушения 13 человек погибли, в том числе 3 детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске», — говорится в сообщении.
В МЧС России рассказали ТАСС, что спасатели завершили разбор завалов. Представитель ведомства отметил, что удалось спасти 68 человек, еще 360 эвакуировали.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей.
По информации Минобороны РФ, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту крушения Су-34. В пресс-службе ведомства уточнили, что военные следователи уже устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Власти Краснодарского края также сообщили, что семьи погибших получат 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. за каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество.
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