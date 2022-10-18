Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 13

Власти Краснодарского края также сообщили, что семьи погибших получат 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. за каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество.