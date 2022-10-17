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Военный самолет упал на жилой дом в Ейске

Ведомости

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.

«Упал Су-34, информация выясняется», – сообщили там.

На месте крушения бушует пожар, над городом тянется большой столб дыма. Как отмечает ТАСС, жилой дом горит с первого по девятый этаж.

По информации Минобороны России, истребитель потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа, передают «РИА Новости». Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Самолет упал во дворе жилого дома, после чего загорелось топливо, а пламя перекинулось на здание. Информация о пострадавших уточняется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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