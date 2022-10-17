Военный самолет упал на жилой дом в Ейске
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.
«Упал Су-34, информация выясняется», – сообщили там.
По информации Минобороны России, истребитель потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа, передают «РИА Новости». Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Самолет упал во дворе жилого дома, после чего загорелось топливо, а пламя перекинулось на здание. Информация о пострадавших уточняется.