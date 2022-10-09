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Под Ростовом-на-Дону потерпел крушение бомбардировщик Су-24

Ведомости

Российский бомбардировщик Су-24 потерпел крушение после выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа в воскресенье.

«9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался», — заявили в округе.

В пресс-службе отметили, что на земле разрушений нет. Экипаж самолета был эвакуирован на аэродром базирования. Никто не пострадал.

24 июня военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета в Рязанской области из-за неисправности двигателя.

7 июня в Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет, пилот самолета выжил. В Минобороны заявили, что самолет упал в безлюдном месте, не причинив разрушений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных