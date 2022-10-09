Под Ростовом-на-Дону потерпел крушение бомбардировщик Су-24
Российский бомбардировщик Су-24 потерпел крушение после выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа в воскресенье.
«9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался», — заявили в округе.
В пресс-службе отметили, что на земле разрушений нет. Экипаж самолета был эвакуирован на аэродром базирования. Никто не пострадал.
24 июня военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета в Рязанской области из-за неисправности двигателя.
7 июня в Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет, пилот самолета выжил. В Минобороны заявили, что самолет упал в безлюдном месте, не причинив разрушений.