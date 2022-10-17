СКР возбудил уголовное дело после крушения Су-34 в Ейске
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета Су-34 в Ейске, передает пресс-служба ведомства.
«Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что военные следователи уже устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета.
Ранее сегодня стало известно, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей.
По информации Минобороны России, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Пилоты успели катапультироваться, информация по погибшим и пострадавшим уточняется.
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