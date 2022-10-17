Путин поручил оказать поддержку пострадавшим при крушении Су-34 в Ейске

«Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолетом, потерпевшим крушение в черте города Ейск», — говорится в сообщении. Кондратьев ранее сообщил, что уже выехал на место крушения.