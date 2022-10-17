Кондратьев: после падения самолета в Ейске пострадало 17 квартир
В Ейске начали возводить пункты для оказания помощи жителям дома, который пострадал после падения самолета Су-34, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительной информации, в результате ЧП пострадало 17 квартир.
«По предварительной информации от оперативных служб — упал военный самолет СУ-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что на месте ЧП работают бригады скорой помощи, информация по пострадавшим и погибшим уточняется.
Ранее сегодня стало известно, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей.
По информации Минобороны России, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.