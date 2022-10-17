Кондратьев: после падения самолета в Ейске пострадало 17 квартир

Ранее сегодня стало известно, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей.