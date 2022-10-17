Губернатор Краснодарского края выехал на место крушения самолета в Ейске

По информации Минобороны России, истребитель потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Самолет упал во дворе жилого дома, после чего загорелось топливо, а пламя перекинулось на здание. Информация о пострадавших уточняется.