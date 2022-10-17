Губернатор Краснодарского края выехал на место крушения самолета в Ейске
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место крушения самолета Су-34 в Ейске. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
«Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — написал он.
Ранее сегодня стало известно, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края. На месте крушения бушует пожар, над городом тянется большой столб дыма. Огнем охвачено несколько этажей жилого дома.
По информации Минобороны России, истребитель потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Самолет упал во дворе жилого дома, после чего загорелось топливо, а пламя перекинулось на здание. Информация о пострадавших уточняется.
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