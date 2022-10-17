Семьи погибших и пострадавшие после крушения Су-34 в Ейске получат компенсации
Семьи людей, которые погибли в результате крушения военного самолета Су-34 в Ейске, получат по 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета, заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в эфире «России 24».
Она также добавила, что пострадавшим из-за ЧП выделят по 400 000 руб. материальной помощи.
«Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона. 1 млн руб. — для семей погибших. 400 000 руб. — для пострадавших в тяжелой и средней степени. И по 100 000 руб. на каждого члена семьи за потерю имущества», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее в региональном оперативном штабе сообщили, что число погибших после крушения самолет выросло до четырех, получили ранения разной степени тяжести 25 человек. Пожар, возникший после падения самолета, уже потушен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, ведется расследование.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края ранее сегодня. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей.
По информации Минобороны России, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться.