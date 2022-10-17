Семьи погибших и пострадавшие после крушения Су-34 в Ейске получат компенсации

«Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона. 1 млн руб. — для семей погибших. 400 000 руб. — для пострадавших в тяжелой и средней степени. И по 100 000 руб. на каждого члена семьи за потерю имущества», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).