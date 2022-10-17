Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до четырех
В результате крушения военного самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края погибли четыре человека, еще шесть не выходят на связь, сообщили в региональном оперативном штабе.
«Число погибших и пострадавших увеличилось: погибших — до четырех, пострадавших — до 25», – говорится в сообщении.
Как уточнили «Интерфаксу» в Единой дежурно-диспетчерской службе города, еще шесть человек не выходят на связь, их ищут.
Следственный комитет России (СКР) ранее возбудил уголовное дело по факту крушения Су-34. В пресс-службе ведомства уточнили, что военные следователи уже устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края ранее сегодня. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир.
По информации Минобороны России, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться.
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