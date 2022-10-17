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Остатки разбившегося в Ейске Су-34 потушили

Ведомости

Остатки истребителя-бомбардировщика Су-34, разбившегося в жилом квартале Ейска, потушили, а сам пожар локализовали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Как сообщили коллеги из МЧС — остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», – написал он.

В результате трагедии погибли, по данным МЧС, два человека. Как рассказали «РИА Новости» в правительстве региона, число погибших увеличилось до трех. Еще 21 человека госпитализировали, четверо из них – в тяжелом состоянии, сообщил главный врач Ейской ЦРБ Мигран Григорян ТАСС.

Следственный комитет России (СКР) ранее возбудил уголовное дело по факту крушения Су-34. В пресс-службе ведомства уточнили, что военные следователи уже устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края ранее сегодня. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир.

По информации Минобороны России, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться.

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Ранее по теме: В Ейске после падения самолета Су-34 погибли три человека

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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