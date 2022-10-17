Остатки разбившегося в Ейске Су-34 потушили

В результате трагедии погибли, по данным МЧС, два человека. Как рассказали «РИА Новости» в правительстве региона, число погибших увеличилось до трех. Еще 21 человека госпитализировали, четверо из них – в тяжелом состоянии, сообщил главный врач Ейской ЦРБ Мигран Григорян ТАСС.