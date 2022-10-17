В Ейске после падения самолета Су-34 погибли три человека
Три человека погибли и 21 пострадал в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске, передает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
«Три человека погибли и 21 пострадал при падении самолета в Ейске», — говорится в сообщении.
Следственный комитет России (СКР) ранее возбудил уголовное дело по факту крушения Су-34. В пресс-службе ведомства уточнили, что военные следователи уже устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сегодня стало известно, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. По информации главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, предварительно пострадало 17 квартир.
По информации Минобороны России, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Пилоты успели катапультироваться, информация по погибшим и пострадавшим уточняется.
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