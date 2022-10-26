Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Согласно документу, за распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях граждан планируется штрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 руб. Для должностных лиц размер штрафа составит от 100 000 до 200 000 руб., а для юрлиц — от 800 000 до 1 млн руб. За ЛГБТ-пропаганду в интернете максимальный штраф для граждан составляет 200 000 руб., а для юрлиц — 4 млн руб.