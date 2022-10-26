Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также об административной ответственности за такие действия. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — написал Хинштейн.
По его словам, депутаты Госдумы рассмотрят данную инициативу на пленарном заседании 27 октября.
Законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и административной ответственности за нее внесли в Госдуму 20 октября. Авторы законопроекта предлагают ограничить распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди всех возрастов. Ранее Роскомнадзор поддержал эту инициативу, отметив, что существующие меры не помогают оградить детей от такой информации.
Согласно документу, за распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях граждан планируется штрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 руб. Для должностных лиц размер штрафа составит от 100 000 до 200 000 руб., а для юрлиц — от 800 000 до 1 млн руб. За ЛГБТ-пропаганду в интернете максимальный штраф для граждан составляет 200 000 руб., а для юрлиц — 4 млн руб.
Кроме того, иностранцев за ЛГБТ-пропаганду предлагается выдворять из России. Если иностранец распространял информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях среди взрослых, то ему также будет грозить штраф до 200 000 руб. За ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних его могут оштрафовать на сумму до 400 000 руб.
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