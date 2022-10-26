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Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Ведомости

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также об административной ответственности за такие действия. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — написал Хинштейн.

По его словам, депутаты Госдумы рассмотрят данную инициативу на пленарном заседании 27 октября. 

Законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и административной ответственности за нее внесли в Госдуму 20 октября. Авторы законопроекта предлагают ограничить распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди всех возрастов. Ранее Роскомнадзор поддержал эту инициативу, отметив, что существующие меры не помогают оградить детей от такой информации. 

Согласно документу, за распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях граждан планируется штрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 руб. Для должностных лиц размер штрафа составит от 100 000 до 200 000 руб., а для юрлиц — от 800 000 до 1 млн руб. За ЛГБТ-пропаганду в интернете максимальный штраф для граждан составляет 200 000 руб., а для юрлиц — 4 млн руб. 

Кроме того, иностранцев за ЛГБТ-пропаганду предлагается выдворять из России. Если иностранец распространял информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях среди взрослых, то ему также будет грозить штраф до 200 000 руб. За ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних его могут оштрафовать на сумму до 400 000 руб.  

13 октября Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что данный законопроект не ограничивает свободу слова в стране. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных