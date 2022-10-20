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В Госдуму внесли законопроект о выдворении из России иностранцев за ЛГБТ-пропаганду

Ведомости

Законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии в России внесен в Госдуму. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Толстой в своем Telegram-канале.

«Пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о введении ответственности за это внесен в Госдуму», — написал Толстой. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, иностранцев за ЛГБТ-пропаганду будут выдворять из России. Если иностранец распространял информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях среди взрослых, то ему также будет грозить штраф до 200 000 руб. За ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних его могут оштрафовать на сумму до 400 000 руб.  

Кроме того, за распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях граждан планируется штрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 руб. Для должностных лиц размер штрафа составит от 100 000 до 200 000 руб., а для юрлиц — от 800 000 до 1 млн руб. За ЛГБТ-пропаганду в интернете максимальный штраф для граждан составляет 200 000 руб., а для юрлиц — 4 млн руб. 

Также административное наказание последует за распространение среди несовершеннолетних информации, которая «способна вызвать желание сменить пол». Подобное нарушение для граждан может обернутся штрафом до 100 000 руб., а для юрлиц — до 1 млн руб. За аналогичные действия в интернете размер штрафа увеличится до 200 000 руб. и 1 млн руб. соответственно. 

Если информацию о смене пола распространяет иностранец, то его также выдворят из страны и обяжут выплатить штраф в размере до 100 00 руб. и до 200 000 руб. за пропаганду в интернете.

13 октября глава комитета Госдумы по информполитике, автор инициативы Александр Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». 17 октября инициативу поддержали в Роскомнадзоре. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что данный законопроект не ограничивает свободу слова в стране. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных