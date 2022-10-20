В Госдуму внесли законопроект о выдворении из России иностранцев за ЛГБТ-пропаганду
Законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии в России внесен в Госдуму. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Толстой в своем Telegram-канале.
«Пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о введении ответственности за это внесен в Госдуму», — написал Толстой.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, иностранцев за ЛГБТ-пропаганду будут выдворять из России. Если иностранец распространял информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях среди взрослых, то ему также будет грозить штраф до 200 000 руб. За ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних его могут оштрафовать на сумму до 400 000 руб.
Кроме того, за распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях граждан планируется штрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 руб. Для должностных лиц размер штрафа составит от 100 000 до 200 000 руб., а для юрлиц — от 800 000 до 1 млн руб. За ЛГБТ-пропаганду в интернете максимальный штраф для граждан составляет 200 000 руб., а для юрлиц — 4 млн руб.
Также административное наказание последует за распространение среди несовершеннолетних информации, которая «способна вызвать желание сменить пол». Подобное нарушение для граждан может обернутся штрафом до 100 000 руб., а для юрлиц — до 1 млн руб. За аналогичные действия в интернете размер штрафа увеличится до 200 000 руб. и 1 млн руб. соответственно.
Если информацию о смене пола распространяет иностранец, то его также выдворят из страны и обяжут выплатить штраф в размере до 100 00 руб. и до 200 000 руб. за пропаганду в интернете.
13 октября глава комитета Госдумы по информполитике, автор инициативы Александр Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». 17 октября инициативу поддержали в Роскомнадзоре. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что данный законопроект не ограничивает свободу слова в стране.
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