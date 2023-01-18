Путин призвал уже в этом году решить проблему с нехваткой мест в детсадах

Как писали осенью 2021 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ-ВШЭ, на 100 мест в детских садах приходится 102 ребенка. При этом охват детей в возрасте до 3 лет дошкольным образованием в России увеличился с 19,5% в 2015 г. до 25% в 2020 г. Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет 68%. Среднее время ожидания ребенка в очереди для поступления в детсад тогда оценивалось в 8,5 месяцев.