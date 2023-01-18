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Путин призвал уже в этом году решить проблему с нехваткой мест в детсадах

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин призвал в этом году решить проблему с очередями в детские сады. Об этом он заявил в ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». 

«Думаю, что в этом году, — в следующем точно, желательно в этом, — по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», – приводит его слова ТАСС.

По данным президента, уже в 64 регионах России обеспечено необходимое число мест.

Как писали осенью 2021 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ-ВШЭ, на 100 мест в детских садах приходится 102 ребенка. При этом охват детей в возрасте до 3 лет дошкольным образованием в России увеличился с 19,5% в 2015 г. до 25% в 2020 г. Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет 68%. Среднее время ожидания ребенка в очереди для поступления в детсад тогда оценивалось в 8,5 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных